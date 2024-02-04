 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 şehrin 124 ilçe, 7 bin köy ve mahallesini etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ederek deprem şehirlerinin altyapı ve üstyapısını tamamen ayağa kaldırana kadar çalışmaların durmayacağını söyledi.

04.02.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapı ve üstyapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi.

GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:12:02. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement