Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong\'u kabul etti

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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong'u kabul etti.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temasları kapsamında Doktor Patrick Soon-Shiong ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA