Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyamızın ortak yuvasını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Erdoğan, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

13.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:18
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak yuvamız olan dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur
Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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