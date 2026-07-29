Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir' - Son Dakika