Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasası ayıbından kurtulması için en geniş mutabakatın sağlanması gerektiğini belirtti. Erdoğan, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, ülkenin demokratik bir anayasa ile yönetilmesi için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.
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2.06.2024 16:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım" - Son Dakika
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