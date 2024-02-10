Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlığı hedefliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir.

10.02.2024 14:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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