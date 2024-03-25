Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düşmeye başlıyor, bütçe imkanları genişliyor

Edirne Valiliği: Ekmek fiyatında değişiklik yok

Edirne Valiliği, 200 gram ekmeğin 7,50 liradan satıldığını ve fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. Valilik, ilgili odalardan henüz yeni bir fiyat tarifesi alınmadığını belirtirken, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir tarife ulaştığında mevzuata uygun hareket edileceğini açıkladı.