Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düşmeye başlıyor, bütçe imkanları genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var"
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli C.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, ziyaret ettiği mahallelerde hizmette rekorlar kırmaya devam edeceklerini söyledi. Atay, vatandaşların ihtiyaçlarına kulak verip taleplerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti ve yeni dönemde de projelerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını söz verdi.
Edirne Valiliği, 200 gram ekmeğin 7,50 liradan satıldığını ve fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. Valilik, ilgili odalardan henüz yeni bir fiyat tarifesi alınmadığını belirtirken, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir tarife ulaştığında mevzuata uygun hareket edileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin haline hayıflandığını belirterek, CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabının anlaşılır olmadığını söyledi. Erdoğan, siyasetin iş, eser ve proje gerektirdiğini vurgulayarak, muhalefetin menfaat hesabını her şeyin üstünde tutarak ülkeye zarar verdiğini ifade etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hızla gelen motosikletin, aracı görünce devrilip sürüklenerek çarptığı görüldü. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı bir çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanık, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada müşteki olan çiftin avukatları ise diğer sanıkların beraatine karar verildiğini açıkladı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaparak sosyalleşmelerine katkı sağladı. Üniversite öğrencileri, Best Buddies Türkiye Projesi kapsamında kampüsteki spor salonunda Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Nilüfer'in Türkiye'nin ve dünyanın örnek gösterilen ilçelerinden biri olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uşak'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, kadın koordinasyon merkezi, yaşlılarla sohbet ve hizmet merkezlerini ziyaret etti.
Bartın'da düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu Ali Güler T200 Masters Tenis Turnuvası'nda Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü sporcuları şampiyon oldu.
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