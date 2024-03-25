Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düşmeye başlıyor, bütçe imkanları genişliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düşmeye başlıyor, bütçe imkanları genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz.

25.03.2024 14:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var"

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düşmeye başlıyor, bütçe imkanları genişliyor - Son Dakika

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