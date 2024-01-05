Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyondaki ivme kaybının etkileri yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir

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Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek•
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İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum•
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir."
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