Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 bin Filistinli hunharca şehit edildi, 70 bin yaralandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 bin Filistinli hunharca şehit edildi, 70 bin yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 bin Filistinli hunharca şehit edildi, 70 bin yaralandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Filistin'de 30 binin üzerinde Filistinli'nin hunharca şehit edildiğini ve 70 binin üzerinde Filistinli'nin de yaralandığını belirtti.

24.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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