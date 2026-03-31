Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
