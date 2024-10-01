Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Stubb onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/15.00/17.00/17.15/17.45/18.45/19.30)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u Ağırlayacak - Son Dakika
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