Erdoğan: Sermaye piyasasını terörize etmek ekonomiyi baltalar

Erdoğan: Sermaye piyasasını terörize etmek ekonomiyi baltalarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur"
Kaynak: AA