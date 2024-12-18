Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ele alındı.

18.12.2024 15:40
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(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ele alındı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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