Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgemizdeki çatışmaları, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'daki gelişmeleri çok yakından izlediğimizi, sivil ölümlerinden üzüntü duyduğumuzu ve artmasından endişe ettiğimizi, çatışmaların bölgemize yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye'nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti.