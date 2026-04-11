Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

11.04.2026 16:28
Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti - Erdoğan, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini belirtti - Liderler görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslar'daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını vurguladı.

İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğuna değinen Erdoğan, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğine işaret etti.

Liderler görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslar'daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Suriye, Lübnan, Fransa, Güncel, Rusya, Hukuk, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika
