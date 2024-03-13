Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi hedefi 100 bin varil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak"
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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının soruları cevaplandı ve görüşleri alındı. Ayrıca, AFAD, TOKİ ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri ele alındı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın asayiş ve güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını belirterek, kentin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin gece gündüz görev yaptığını söyledi. Köşger, silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu ve Adana'nın olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, geçen yıl Adana'da 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ve yakın zamanda 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Asya, insanların hayatından feragat eden sağlık çalışanlarına hak ettikleri değeri göstermeleri gerektiğini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yapacağını belirtti. Ayrıca deprem dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.
Kadıköy'de bulunan bir inşaat alanında yıllardır yapılmayan çalışmalar sonucunda oluşan su birikintisi, Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak tanımlandı. İnşaat alanındaki su birikintisinin tahliye edilmeye başlandığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor' projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesinde 17 kadın çiftçiye 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları Arpaçay Kaymakamı tarafından verildi. Kursiyerlere ayrıca sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars'ta süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve orta oyunu gösterileri gibi birçok etkinlikle herkes Ramazan'ın heyecanını yaşayacak.
Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
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