Erdoğan: Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi kabul edilemez - Son Dakika
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Erdoğan: Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi kabul edilemez

Erdoğan: Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir.

14.02.2024 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez"

Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi kabul edilemez - Son Dakika
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