Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı.' - Son Dakika