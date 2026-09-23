Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti

Kaynak: AA
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