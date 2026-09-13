Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik' - Son Dakika