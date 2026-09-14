Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz' - Son Dakika