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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bu sadece ikiyüzlülük değil, faşizmdir, despotizmdir."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştiri - Son Dakika