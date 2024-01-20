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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştiri - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştiri
20.01.2024 - 15:05,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bu sadece ikiyüzlülük değil, faşizmdir, despotizmdir."

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştiri - Son Dakika
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