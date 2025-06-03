Erdoğan HÜDAPAR Başkanını Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
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