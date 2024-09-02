Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukukun Üstünlüğü Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun üstünlüğü ilkesini savunduklarını belirtti. Üstünlerin hukukunu geri getirmeye çalışanlara karşı durduklarını vurguladı. Bu duruşun, adalet ve eşitlik temelinde toplumsal düzenin sağlanmasında önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, müsaade etmeyeceklerini ve bu ilkelere sadık kalacaklarını bildirdi.
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2.09.2024 16:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukukun Üstünlüğü Vurgusu - Son Dakika
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