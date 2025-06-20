Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılmak üzere Haliç Üniversitesi'ne hareket etti.