Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Erdoğan, burada İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören'i kabul etti.
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