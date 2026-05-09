Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmalarının süreceğini ifade etti.