Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

06.02.2025 20:16  Güncelleme: 22:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli\'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet İPTAŞ:
    SEVMEYE BİLİRSİN, BENDE SEVMİYORUM AMA HAKARET YANLIŞ. 74 68 Yanıtla
  • admsrhn@yahoo.com:
    Cumhurbaşkanı ile ilgili yasa var anladık da öbür zat ne alaka??? 70 57 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    metrobüs ücreti 3 katına çıktı diye yakınan vatandaşa bile tahammül edemedi eko. yalan söylüyorsun dedi konusturmadi bile. adam küfretse hakaret etse ne yapardı bir düşünün. Allah fırsat vermesin bunlara. diger tarafta kim kime hakeret ediyorsa mahkemeye vermek herkesin hakkı. sadece Cumhurbaşkanina verilen bir imtiyaz değil. 27 93 Yanıtla
  • İbrahim Eskikoy:
    Herkes yazdığını bilicek bu ülkemde saygı duyacaksınız seçilmişlere eğer hakarette ederseniz içeride koğuş ağası sizi bekliyor ?? 37 65 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Millet sefalet içinde alooo Milleti bu hale getirenlerede soruşturma yokmu 64 21 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    hayatım boyunca en çok tanıklık ettiğim şey.özellikle ülkemizde çok çalışan, çok üreten ve bir şeyler yapmak için gayret edenler çok sevilmezler.bir söz vardır.meyve veren ağaç taşlanır.bizim insanımız, devleti için yapılanı değil, cebindeki para göre değerlendirir. 17 23 Yanıtla
  • Beni Adem:
    REİS ARTIK ÇIKAR ŞU İDAMI NE KADAR HAİN VARSA SALLANDIR. 5 16 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    bende ikisini de sevmiyorum, ikisine de hayatımda bir oy bile vermedim fakat hakaret etmek yanlış !! Ancak yarın bir gün iktidar değiştiğinde o zamanki iktidara hakaret edenin ……… 14 3 Yanıtla
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