Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli\'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı

Mustafa karaca:

hayatım boyunca en çok tanıklık ettiğim şey.özellikle ülkemizde çok çalışan, çok üreten ve bir şeyler yapmak için gayret edenler çok sevilmezler.bir söz vardır.meyve veren ağaç taşlanır.bizim insanımız, devleti için yapılanı değil, cebindeki para göre değerlendirir.