Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA