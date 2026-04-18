Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüşmesine ilişkin açıklama

18.04.2026 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edileceğini söyledi - Erdoğan, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret, altyapı, savunma sanayisi alanlarında işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüşmesinde, Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Azali Assoumani ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Komorlar Birliği ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret, altyapı, savunma sanayisi alanlarında işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Türkiye, Savunma, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
