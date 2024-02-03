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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutların teslimatının hızlandırılacağını belirterek, 2 ay içinde 75 bin konutun tamamlanarak depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

03.02.2024 17:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz - Son Dakika
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