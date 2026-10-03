Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, inşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz"
Kaynak: AA