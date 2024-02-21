Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız uçakları, Akıncı\'yı, Kızılelma\'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insansız uçak teknolojilerindeki başarılarına dikkat çekerek, gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akıncı ve Kızılelma gibi projelerin sadece başlangıç olduğunu ve daha birçok yeniliğin geleceğini belirtti.

21.02.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız"

Kaynak: AA

Kızılelma, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement