Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız uçakları, Akıncı\'yı, Kızılelma\'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız"

Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti

EPDK'nın yaptığı indirimle birlikte benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa, Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilerdeki kar avantajına dikkat çekerek benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL indirim yapılacağını belirtti.