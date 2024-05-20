Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüşerek, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntülerini iletti ve taziyelerini sundu. Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu ve komşuluk ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

20.05.2024 19:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yazılı açıklamasına göre Erdoğan, Muhbir'e İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

Türkiye'nin yaşanan acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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