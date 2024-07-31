Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Ailesiyle Görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye'nin eşi ve çocuklarıyla telefonda görüşerek duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye'nin eşi ve çocuklarıyla telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti."