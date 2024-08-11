Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti.

İsrail'in İran'da düzenlediği suikastta öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı X hesabından görüşmeye ilişkinşu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti"