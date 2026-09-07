Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut) Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut) Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut) Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut) Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz' - Son Dakika