Cumhurbaşkanı Erdoğan: Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Murat Kurum\'la İstanbul\'da yeni bir dönemi başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."

24.03.2024 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."

Kaynak: AA

Murat Kurum, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız - Son Dakika

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