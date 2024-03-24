Cumhurbaşkanı Erdoğan: Murat Kurum\'la İstanbul\'da yeni bir dönemi başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini İstanbul'un sahibi zannedenlerle bir yere varılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."