Erdoğan: İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız - Son Dakika
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Erdoğan: İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız

Erdoğan: İstanbul\'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor.

29.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız."

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız - Son Dakika

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