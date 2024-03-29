Erdoğan: İstanbul\'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız."
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 77-81'lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergiledi ve galibiyete ulaştı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yapılan denetimler sırasında, bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların sahibi olduğu düşünülen B.O. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de, kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen bir zanlının, 70 yaşındaki bir kişinin 560 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.
Kayseri'de seyir halindeki halk otobüsüne asılarak yolculuk yapan 3 kişi, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen kişilere cezai işlem uyguladı.
Muş ilinde faaliyet gösteren VEDAŞ ve VEPSAŞ İl Müdürlüğü ile ilçe şefliklerinde çalışan personeller, bir restoranda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, personellerle kaynaşmayı planladıklarını belirterek, Ramazan ayında geleneksel olarak düzenledikleri iftar programının 4. kez gerçekleştirildiğini söyledi.
Erzurum'da, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Yusuf Zirek'e çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zirek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
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