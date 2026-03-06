Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü

06.03.2026 15:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirttiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgedeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgedeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayi konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti."

