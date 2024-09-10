Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Körfezi'ndeki çevre kirliliğine dikkat çekerek, 'Yönettikleri şehirlerde çevre kirliliği almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde balıkların nefes alamadığını, insanların durumunun daha da kötü olduğunu' vurguladı. Bu açıklama, yerel yönetimlerin çevre konusundaki sorumluluklarını sorguluyor.
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10.09.2024 19:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan İzmir Körfezi'ne Çevre Uyarısı - Son Dakika
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