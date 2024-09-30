Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda ülkenin gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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30.09.2024 22:30:50. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
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