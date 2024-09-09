Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak.
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9.09.2024 16:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı Erdoğan'ın Başkanlığında - Son Dakika
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