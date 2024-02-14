Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire\'de İmam Şafi Türbesi\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

14.02.2024 23:17
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

KAHİRE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'deki İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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