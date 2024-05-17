Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalanmaları göz ardı edemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları göz ardı edemeyeceklerini belirtti. Et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Erdoğan, vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
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17.05.2024 15:42:21. #1.12#
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