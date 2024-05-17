Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalanmaları göz ardı edemeyiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalanmaları göz ardı edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalanmaları göz ardı edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları göz ardı edemeyeceklerini belirtti. Et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Erdoğan, vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

17.05.2024 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalanmaları göz ardı edemeyiz - Son Dakika

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