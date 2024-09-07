Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın 2028 yılında hizmete gireceğini duyurdu. Projenin önemli bir ulaşım altyapısı sağlayacağı belirtilirken, il genelinde ulaşımın hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. Bu projeyle, Kocaeli'nin ulaşım ağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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8.09.2024 00:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Kocaeli Hızlı Raylı Sistem Müjdesi - Son Dakika
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