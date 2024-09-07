Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ye kamu olarak yapılan yatırımların toplam tutarının 350 milyar lirayı bulduğunu belirtti. Bu açıklama, Kocaeli'nin gelişimi ve kamu yatırımları hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Erdoğan, şehirde gerçekleştirilen projelerin önemine ve bunların bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti.
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8.09.2024 00:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kocaeli'ye 350 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
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