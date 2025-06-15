Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarının, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığına işaret eden Erdoğan, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini kaydeden Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğinin ve buna izin verilemeyeceğinin altını çizdi.