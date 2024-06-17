Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan görüşmede, bayramın Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
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