- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'na eşlik etti
BOGOR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da katıldığı yemekte Mehter Marşı'na eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun onuruna verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan, yemekte çalınan Mehter Marşı'na da eşlik etti.
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